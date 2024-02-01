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Teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

İHA İHA
01.02.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda teröristlere ait 2 mağarada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen yaşam malzemelerinin imha edildiği, mühimmatın ise muhafaza altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 2 adet mağara içerisinde yaşam malzemeleri, 2 adet antitank roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı sevk fişeği, 2 adet el bombası, 7 adet telsiz, 2 adet tüp, 1 adet dürbün, 1 adet akım ölçer ve 4 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri yerinde imha edilerek yakalanan diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.

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