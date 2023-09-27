Ters yönden ilerleyen hafif ticari araç motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaza sebebiyle motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1203 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf B. idaresindeki 34 CEY 611 plakalı motosiklet, 601/3 sokak üzerinden 1203 Sokak’a çıkarken ters yönden gelen 26 RH 180 plakalı Peugeot marka hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan motosiklet ve sürücü, park halindeki otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü Yusuf B. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletliyi ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

