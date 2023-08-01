Terzi 3. sezon var mı, ne zaman gelecek? Netflix Terzi dizisi 3. sezon tarihi belli mi?

Terzi 3. sezon araştırmaları dizinin yeni sezonunun yayınlanmasıyla beraber hız kazandı. Netflix'in Türk yapımı dizisi Terzi'nin 2. Sezon bölümlerini yayınladı. Dizi severlerin gündeminde Terzi'nin 3. sezonu yer aldı. İşte Netflix Terzi dizisi 3. sezona ilişkin merak edilen detaylar....

TERZİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Terzi 3. sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TERZİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Eşsiz yeteneği büyükbabasından miras kalan başarılı terzi Peyami, büyükbabasının ölümünden sonra mesleği gibi sırrını da devralıyor. Peyami, herkesten sır gibi sakladıkları, akli dengesi yerinde olmayan babası Mustafa'nın bakımını üstleniyor.

Bu sırada en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmeye başlıyor. Ünlü terzi Peyami'nin hayatı, yakın dostu Dimitrinin müstakbel eşi Esvet'in hayatına ansızın girmesiyle değişiyor. Çünkü Esvet istismar edildiği ilişkisinden kaçmanın yollarını arıyor...

Dizinin ilk ismi 'Süslü Korkuluk' olarak duyurulmuş ve TV 8 ekranlarında yayınlanacağı açıklanmıştı. Yapımcılar ile kanal arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası, 'Terzi' ismi ile tüm gözleri üzerine çeken dizi Netflix'e transfer oldu.

TERZİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

Çağatay Ulusoy - Peyami Dokumacı

Şifanur Gül - Esvet

Salih Bademci - Dimitri

Olgun Şimşek - Mustafa Dokumacı

Berrak Tüzünataç - Cemre

Engin Şenkan

Evrim Alasya

Ece Sükan - Suzi

Vedat Erincin

Celile Toyon

Lilâ Gürmen

