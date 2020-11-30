Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Osman Arık, babasından devraldığı, banknot ve madenilerden oluşan para koleksiyonunu aradan geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarız ilçesinde terzilik yapan babasının 1990 yılına kadar müşterilerden aldığı paralardan biriktirerek oluşturduğu koleksiyonu devralan Arık, yaklaşık 30 yıldır baba mirasına gözü gibi bakıyor.

Babasından devraldığı para koleksiyonunu ilk günkü heyecanla muhafaza eden Arık, Cumhuriyet Dönemi'ne ait paralardan oluşan koleksiyonu 3 yıldır profesyonel koleksiyoner olarak geliştirmeye çalışıyor.

Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için koleksiyondaki her paranın ayrı bir manevi değeri olduğunu söyledi.

Uzun yıllar amatör olarak koleksiyonerlik yaptığını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Profesyonel olarak 3 yıldır koleksiyonla ilgileniyorum. İlk zamanlar paranın nasıl istiflenmesi gerektiğini nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini bilmediğimiz için kağıt paraları kitap aralarında madeni paraları da toplu olarak muhafaza ediyorduk. Bu şekilde sağlıklı olmayacağını düşünmeye başladım ve araştırma yapınca da profesyonel yapmaya başladım. Profesyonel olarak yapmaya başlayınca da hangi paranın ne zaman basılamaya başlandığını değerinin ne olduğunu nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini öğrendik. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Dönemi kağıt, madeni ve hatıra paralarını biriktiriyorum."