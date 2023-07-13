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  4. Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif! Hayranlarını heyecanlandırdı

Terzi'nin yıldızı Çağatay Ulusoy'a bomba diziden teklif! Hayranlarını heyecanlandırdı

13.07.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonu büyük ilgi gören Terzi disinde hayat verdiği Peyami karakteriyle büyük beğeni toplayan Çağatay Ulusoy'a merakla beklenen diziden teklif gitti. Ulusoy'un hayranları projeyi heyecanla beklemeye başladı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan ve konusu gerçek bir hikayeye dayanan Terzi dizisinde hayat verdiği Peyami karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Çağatay Ulusoy'un adı yeni bir dizide daha anılmaya başlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy peş peşe çektiği dijital projelerle gündemden düşmüyor. İkinci sezonu 28 Temmuz’da yayınlanacak olan Terzi dizisi başta televizyon için planlanmış ancak daha sonra Netflix‘e alınmıştı.

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Yakışıklı oyuncu Centilmen filminin ardından şimdi de Kübra dizisinde başrolünde yer alıyor. Ulusoy’un televizyon için yeni dizi çekip çekmeyeceği ise hayranları tarafından merak ediliyordu. Kulislerden sızan yeni bilgiye göre Ay Yapım Gaddar dizisi için başarılı oyuncuya teklif götürdü.

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Yapım şirketinin ocak ayı için çekmeyi planladığı diziyi öne aldığı ve eylül sezonu için düşündüğü ve Ulusoy’un kapısını çaldığı bilgisi paylaşıldı. Ünlü oyuncu senaryoyu okuduktan sonra kararını verecej. Hürer Ebeoğlu'nun yazdığı Gaddar'ı Çukur ve Üç Kuruş’u yöneten Sinan Öztürk çekecek.

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Terzi Çağatay Ulusoy karakteri

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