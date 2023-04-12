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Tescilli güzel Şevval Şahin'den şaşırtan mobbing itirafı! "Çok eleştiri aldım gittim yaptırdım"

12.04.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, açıklamalarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak mobbinge uğradığını açıklayan Şahin'in sözleri duyanları hayret ettirdi.

Tescilli güzel Şevval Şahin'den şaşırtan mobbing itirafı! "Çok eleştiri aldım gittim yaptırdım"

2018'de Miss Turkey seçildiği zaman burnu estetikli olduğu için eleştirilere maruz kalan Şevval Şahin'den herkesi şaşırtan bir itiraf geldi. Özgüvenli açıklamalarıyla bilinen Şahin, gelen eleştirilere dayanamayıp estetik yaptırdığını itiraf etti.

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Şahin, estetik açıklamasında, "Burun deliklerimde eşitsizlik vardı. Sosyal medyadan sürekli 'Git burnunu yaptır' baskısı gördüm. Bu eşitsizlik beni de rahatsız edince gidip ameliyat oldum. Kimse anlamadı, suratım değişmedi aynı kaldı” ifadelerini kullandı.

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Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

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Şevval ve Murat çiftine, Kazancıoğlu ailesinden onay çıkmamıştı fakat ikili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.


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Şevval Şahin Miss Turkey

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