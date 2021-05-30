Tescilli Honaz kirazı bu sezon üreticisinin yüzünü güldürdü

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin ihracatlık kiraz üretim merkezlerinden Denizli'nin Honaz ilçesinde üreticiler yeni sezona mutlu başladı.

Raf ömrünün uzun olması, aroması ve iriliğinden dolayı tercih edilen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında tescillenen Honaz kirazında hasat sezonu devam ediyor.

İlçede yaklaşık 15 bin dekar alanda kurulu bahçelerdeki ağaçlardan sabahın erken saatlerinde toplanan kirazlar, ihracatçı firmalara teslim ediliyor. Honaz kirazının tamamına yakını Rusya, Avrupa ve İskandinav ülkelerine gönderiliyor.

Bu yıl kalite, verim ve fiyat konusunda beklentileri karşılayan Honaz kirazının üreticiden satışında kilogram fiyatı ortalama 40 lira seviyesinde gerçekleşiyor.

Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, AA muhabirine, havaların dengesiz gitmesi nedeniyle üreticinin kaygılı dönemler geçirdiğini ancak rekoltenin düşmediğini söyledi.

Bu yıl kirazın dalında satılmaya başlandığını aktaran Yelek, "Geçen yıl rekoltemiz 12 bin ton civarındaydı. Bu sene çok iyi, 15-16 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.