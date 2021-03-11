Tescilli lezzeti göce köftesi! Göce köddüsü de denilen yöresel yemek kapış kapış gidiyor

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden 'göce köddüsü' ismiyle de bilinen göce köftesi ilgi görüyor. Kentte uzun süre eşiyle birçok kuruma, özel firmalara yemek yapan Ayşe Safkurşun, artık Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde yöresel lezzetleri halkla buluşturan restoranında hizmet veriyor. Safkurşun, eşi ve kızlarıyla birlikte hizmet verdiği işletmede, coğrafi işaret tescilli olan keşkek, ekmek kadayıfı gibi birçok lezzeti Afyonkarahisar'ın geçmişi, kültürünü yansıtan çok sayıda yemeği ile tatlılarını hazırlayarak müşterine sunuyor. Ayşe Safkurşun'un menüsünde Afyonkarahisar'da dededen toruna geçen lezzetler arasında yer alan ve coğrafi işaret tescilli lezzetlerden 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi de yer alıyor.

'ANNELERİMİZİN ÇOCUKLUĞUMUZDA YAPTIĞI EŞSİZ LEZZET'

Göce köftesinin çok talep gördüğünü söyleyen Safkurşun, bu yemeğin UNESCO tarafından tescilli, Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu kaydetti. Ayşe Safkurşun, Atalarımızdan öğrendiğimiz, annelerimizin çocukluğumuzda yaptığı, eşsiz olan bu lezzeti göce köddümüzü lezzetli bir şekilde işletmemizde yapıyoruz. Gelen misafirlerimize de bunları ikram ediyoruz. Çok mutlu ayrılıyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor dedi.