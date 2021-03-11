YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Tescilli lezzeti göce köftesi! Göce köddüsü de denilen yöresel yemek kapış kapış gidiyor

Tescilli lezzeti göce köftesi! Göce köddüsü de denilen yöresel yemek kapış kapış gidiyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.03.2021 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tescilli lezzeti göce köftesi! Göce köddüsü de denilen yöresel yemek kapış kapış gidiyor

Afyonkarahisar'da coğrafi işaret tescilli lezzetlerden 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi yoğun talep görüyor. Yöresel lezzetleri restoranında müşterilerine sunan Ayşe Safkurşun, Coğrafi işaretli göce köddümüz, Afyonkarahisar'ımıza has bu lezzetimiz, halkımız tarafından da çok beğeniliyor dedi.

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetlerinden 'göce köddüsü' ismiyle de bilinen göce köftesi ilgi görüyor. Kentte uzun süre eşiyle birçok kuruma, özel firmalara yemek yapan Ayşe Safkurşun, artık Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde yöresel lezzetleri halkla buluşturan restoranında hizmet veriyor. Safkurşun, eşi ve kızlarıyla birlikte hizmet verdiği işletmede, coğrafi işaret tescilli olan keşkek, ekmek kadayıfı gibi birçok lezzeti Afyonkarahisar'ın geçmişi, kültürünü yansıtan çok sayıda yemeği ile tatlılarını hazırlayarak müşterine sunuyor. Ayşe Safkurşun'un menüsünde Afyonkarahisar'da dededen toruna geçen lezzetler arasında yer alan ve coğrafi işaret tescilli lezzetlerden 'göce köddüsü' ismiyle bilinen göce köftesi de yer alıyor.

'ANNELERİMİZİN ÇOCUKLUĞUMUZDA YAPTIĞI EŞSİZ LEZZET'

Göce köftesinin çok talep gördüğünü söyleyen Safkurşun, bu yemeğin UNESCO tarafından tescilli, Afyonkarahisar'ın eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu kaydetti. Ayşe Safkurşun, Atalarımızdan öğrendiğimiz, annelerimizin çocukluğumuzda yaptığı, eşsiz olan bu lezzeti göce köddümüzü lezzetli bir şekilde işletmemizde yapıyoruz. Gelen misafirlerimize de bunları ikram ediyoruz. Çok mutlu ayrılıyorlar, bu da bizi ayrıca mutlu ediyor dedi.

Screenshot_10

'ÇOK TALEP GÖRDÜĞÜ İÇİN DAHA FAZLA TÜKETİLİYOR'

Göce köftesinin Afyonkarahisar halkı tarafından çok beğenildiğini ve çok talep gördüğünü belirten Safkurşun, Coğrafi işaretli göce köddümüz, Afyonkarahisar'ımıza has bu lezzetimiz, halkımız tarafından da çok beğeniliyor. Restoranımızda da çok talep gördüğü için daha fazla tüketiliyor ve mutlu oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince, tüm Afyon halkına bunu sunuyoruz diye konuştu.

Screenshot_11

'BU KADAR LEZZETLİSİNİ GÖRMEDİM'

Müşterilerden Nigar Nur Avşar (13), daha önce de göce köftesi yediğini ancak bu kadar lezzetlisini görmediğini ifade ederek, Safkurşun'a teşekkür etti.

GÖCE KÖFTESİ NASIL YAPILIYOR?

Afyonkarahisar'a özgü göce köftesi; adına 'göce' denilen çekilmiş buğday ile ince bulgur (düğü), un, nane, soğan, salça, yumurta, sıcak su, tuz, yoğurt, tereyağı ve ayçiçek yağı kullanılarak yapılıyor. Sıcak suyla birbirine karıştırılarak yoğurulan malzemeler, yine biraz sıcak su eklenerek bekletiliyor. Sonrasında üzerine un ve yumurta eklenen malzemeler yeniden yoğuruluyor. Malzemeler bir süre daha beklemeye alınırken, bu sırada yemeğin sosu hazırlanıyor. Tencere içerisine konulan yağ ile soğan ve salça kavrulduktan sonra üzerine su eklenerek, sos tamamlanıyor. Ardından yoğurulmuş malzemelerden fındık büyüklüğünde köfteler hazırlanarak, sosun içerisine atılıyor. Sosla birlikte pişirilen köfteler, sulu biçimde tabağa alınarak, üzerine yoğurt, salça, tereyağı ve nane ilave edilerek, servise hazır hale getiriliyor.

Screenshot_12

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Adile Naşit ve Münir Özkul ilham verdi!Adile Naşit ve Münir Özkul ilham verdi!
Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...Az malzemeyle ev yapımı kebap: Bursa pideli köfte tarifi...
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Sadakatsiz'e damga vuran final! Volkan'ın videosuyla intikamını aldı

Sadakatsiz'e damga vuran final! Volkan'ın videosuyla intikamını aldı

İnci paylaştı, Safiye de altta kalmadı

İnci paylaştı, Safiye de altta kalmadı

Yedikçe yedirten tarif: Arpa şehriyeli domates çorbası

Yedikçe yedirten tarif: Arpa şehriyeli domates çorbası

Uzun süre tok tutan tarif: Ispanaklı yumurta

Uzun süre tok tutan tarif: Ispanaklı yumurta

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor!

Pamuk gibi yumuşacık: Kızgın yağa atıldığında puf puf kabarıyor!

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tüm şifa kahverengi kabukta! Soyup atarken iyi düşünün

Tüm şifa kahverengi kabukta! Soyup atarken iyi düşünün

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin!

'Bulgursuz kısır mı olur?' demeyin!

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

Usta ellerden çıkmış gibi: Fırında çıtır çıtır pişen sarımsağı ve baharatı bol patates!

Diğer Haberler

Koronavirüs salgınında talebin arttığı ‘turşu suyu’ ambalajlanıp raflara girdi

Adile Naşit ve Münir Özkul ilham verdi!

Yiyip de beğenmeyene rastlanmadı! Tabakta sunulan Tarsus humusu artık konservede

Yarım asra yakın! Yiyip de beğenmeyene rastlanılmadı

Balık şehrinde sushi şaşkınlığı! Geleneksel hale gelecek

Balık şehrinde sushi şaşkınlığı!

Atalardan gelen gelenek! Tandırda pişen kazın yağı pilava damlıyor tadı damaklarda kalıyor

Atalardan gelen gelenek! Tandırda pişen kazın yağı...

Pastalar bu kez damağa değil göze hitap etti! Türkiye'nin en güçlü kadınları sanat eserine dönüştü

Pastalar bu kez damağa değil göze hitap etti

Dananın kuyruk sokumundan yapılıyor! Kırığa çıkığa şifa oluyor: Pöç'e yoğun talep

Kırığa çıkığa şifa oluyor: Pöç'e yoğun talep

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.