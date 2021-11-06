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Tescilli Oğuzeli narından yılda 50 ton nar ekşisi üretiliyor

06.11.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç: - "Bu, her yıl artarak devam edecek. Biz büyük bir tesis kurduk, bunun yanında özel sektör de bu konuda tesis kurmaya başladı. Üretim arttıkça tesisleşme de artıyor"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret alınan narından yılda yaklaşık 50 ton nar ekşisi üretiliyor.

İlçede 10 bin dekar alanda yetiştirilen coğrafi işaretli lezzetlerden Oğuzeli narı, işçiler ve bahçe sahipleri tarafından özenle tek tek toplanıp kasalara konuluyor.

Mahalleye getirilen narlar, kadınlar tarafından değneklerle dövülerek taneleri çıkartılıyor ardından çuvallara konularak küçük havuzun içinde suyu çıkartılıyor.

Dev kazanlara aktarılan nar suyu, binbir emek ve zahmetle, saatlerce süren kaynamanın ardından kıvama geldikten sonra soğuması için bidonlara aktarılıyor.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, AA muhabirine eylül ayında başlayan nar hasadının devam ettiğini söyledi.

Belediye olarak kurdukları tesiste modern yöntemle nar ekşisinin yapıldığını belirten Kılıç, "Vatandaşımız tesislerimizde narını çekip suyunu aldıktan sonra evinde kaynatıp geleneksel yöntemle nar ekşisini yapıyor. İlçemizin narı ve nar ekşisi markalaşmış durumda. Bu ürünler ilçe halkının büyük geçim kaynağı." ifadelerini kullandı.

- Yıllık ortalama 50 ton nar ekşisi yapılıyor

Nar ve ekşisinin tanıtım ve katma değerini yükseltmek için belediye olarak bazı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bizim yaptığımız girişimlerden sonra üretimin daha da artacağını inanıyoruz. Nar ve ekşisi, katma değeri artmış bir ürün. Dolayısıyla vatandaşın cebine giren kar daha da arttı. Oğuzeli ilçesinde yıllık ortalama 50 tona yakın nar ekşisi üretiliyor. Bu, her yıl artarak devam edecek. Biz büyük bir tesis kurduk, bunun yanında özel sektör de bu konuda tesis kurmaya başladı. Üretim arttıkça tesisleşme de artıyor. "

İlçede nar ekşisi yapan 74 yaşındaki Ali Terlemez ise narın haziran ayında çiçek açtığını ve ağustos ayında olgunlaşarak kızarmaya başladığını söyledi.

Narların, tadını ilçenin suyundan ve havasından aldığını belirten Terlemez, şöyle konuştu:

"Çok sayıda nar çeşidimiz var. Bunlardan bazıları nuz ekşi, hicaz, kirli harın ve deve dişi. Nar ekşisi için en çok deve dişi, nuz ekşi ve hicaz narı tercih edilir. Bunların ekşisi harika olur. Tadının güzelliği, suyu ve havasından geliyor. Su sıkıntımız vardı, çok şükür çözüldü. Narımız önce para etmiyordu ama şimdi baya para ediyor. Sıcakta olur nar. Mayıs ayından eylül ayına kadar narın sıcak görmesi lazım. Ne kadar sıcak olursa nar da o kadar lezzetli olur."

Terlemez, ilçede modern yöntemle de nar ekşisinin yapıldığını ancak çoğunlukla geleneksel yöntemin tercih edildiğini ifade etti.

Geleneksel yöntemle yapılan narın daha lezzetli olduğunu belirten Terlemez, "Elimizde değnekle tanelerini çıkartırız ve çuvala koyup tepeleriz. Çıkan suyu büyük kazanlarda koyuyoruz. Kazanın büyüklüğüne göre saatlerce kaynar. Sürekli altına odun atmak lazım. arada köpüğünü alırız. Tam kıvamını iyi bilmek lazım. Yoksa acı olur." dedi.

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