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Tescilli "Ordu tostu" 63 yıldır ustalarının elinde damakları tatlandırıyor

10.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da Kemal ve Zeki Yamaner tarafından 1958'de yapılmaya başlanan, Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumunca bu yıl coğrafi işaret olarak tescillenen Ordu tostu, diğer illerden de alıcı buluyor - 40 yıllık tost ustası Engin Atabeyoğlu: - "Ordu tostuna inanılmaz bir ilgi var. Bizde bu ilgiye yetişmeye çalışıyoruz"

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da özel yöntemlerle hazırlanan ve kentin gastronomi alanında markası haline gelen "Ordu tostu", maharetli ustaların ellerinde 63 yıldır damakları tatlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan Ordu tostu için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Kurum, yaptığı değerlendirmeler sonucu Ordu tostunu haziran ayında coğrafi işaret olarak tescilledi.

Coğrafi işaretle kentin marka değerlerinden biri haline gelen ve adını daha da duyuran Ordu tostu, il dışından da talep almaya başladı.

Altınordu ilçesinde 60 yaşındaki tost ustası Engin Atabeyoğlu, AA muhabirine, tost yapmayı kentin eski esnaflarından Kemal Yamaner'den öğrendiğini ve 40 yıldır da bu işle ilgilendiğini söyledi.

Tostun Ordu'ya özel olduğunu belirten Atabeyoğlu, tostun malzemeleri olan sucuk, ekmek, kaşar peynirinin özel üretildiğini ifade etti.

Atabeyoğlu, Ordu tostunun sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olarak tercih edildiği, günde 100'e yakın tost siparişi aldıklarını anlattı.

Son dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerden de sipariş almaya başladıklarına, bu siparişlerin de oldukça arttığına dikkati çeken Atabeyoğlu, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atabeyoğlu, özellikle sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan gurbetçilerden çok ciddi sipariş aldığını belirterek, "Ordu tostuna inanılmaz ilgi var. Biz de bu ilgiye yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Siparişleri kargoyla alıcıya ulaştırdıklarını aktaran Engin Atabeyoğlu, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin tosta ilgi gösterdiğini, bu dönemde satışların 3-4 katına kadar çıktığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Ordu tostunun coğrafi işaret olarak tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Atabeyoğlu, "Biz de tescil belgemizi aldık. Büyük bir gurur ve heyecanla bu işimizi yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Tostu herkesin yapabildiğine ama lezzet ve kıvamı tutturmanın maharet istediğine işaret eden Atabeyoğlu, amacının bu lezzeti gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak olduğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise Ordu tostunun kentin gastronomi alanında markası haline geldiğini kaydederek, bu lezzetin tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu'da tostun çok tüketildiğini dile getiren Toparlak, son yıllarda bu lezzete il dışından gelen taleplerin de arttığını sözlerine ekledi.

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