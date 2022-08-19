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Tescilli şerbetçi otunda verim azaldı

19.08.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl 1335 ton olarak gerçekleşen şerbetçi otu rekoltesinin bu sene 900 tona gerileyeceği tahmin ediliyor - İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert: - "Ekim alanında daralma oldu. Buna rağmen 1600 dekar alanda 720 ton yaş ürün, 180 ton ise kuru ürün alınarak yaklaşık 19 milyon 440 bin lira gelir bekleniyor"

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun hasadına başlandı.

İlçede 1965'ten bu yana yetiştirilen ve genellikle ilaç endüstrisinde, içecek sanayisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan ürün, hasat dönemi olan ağustos ayı boyunca tarlalardan yaş olarak alınıyor.

Sadece dişi çiçeklerinden (koza) faydalanılan, fabrikalarda kurutularak balyalanan, daha sonra işlenen şerbetçi otundan 450 çiftçi geçimini sağlıyor.

Geçen yıl 1800 dekar alanda 1335 ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu sene hava koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle 1600 dekarda 900 ton civarında olması bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret olarak tescil edilen şerbetçi otunun alım fiyatı ise "Brewers Gold", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde kilogram başına 27 lira, "Aroma" cinsinde 28 lira olarak belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, 2021'de ilçede şerbetçi otundan yaklaşık 15 milyon lira gelir elde edildiğini söyledi.

Bu yıl bölgede etkili olan dolu nedeniyle birçok çiftçinin otlarını söktüğünü belirten Sert, "Ekim alanında daralma oldu. Buna rağmen 1600 dekar alanda 720 ton yaş ürün, 180 ton ise kuru ürün alınarak yaklaşık 19 milyon 440 bin lira gelir bekleniyor." dedi.

- Hasat ay sonuna kadar devam edecek

Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçiotu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma (Ot-Gül) Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar da bu bitkinin 21 ilde denendiğini ancak en iyi koşullar ilçelerinde olduğu için üretimin burada yapıldığını ifade etti.

Şerbetçi otunun 6 bin nüfuslu ilçenin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu vurgulayan Kozpınar, "Nisan-mayıs aylarında çiftçilerimiz şerbetçi otunu ipliklerler. Yani topraktan çıkan bitkinin filizlerini daha iyi yetişmesi ve sarılması için sırıklara iple bağlarlar. Ağustos ayı sonuna kadar hasat ve alımlar yapılır. Aldığımız ürünleri kurutma tesisimizde kurutarak mamul haline getiririz." diye konuştu.

Kozpınar, olumsuz hava koşulları kaynaklı verim kaybına rağmen fiyatların üreticileri memnun ettiğini dile getirdi.

Üretici Okan Karyel de bu bitkiye iyi bakıldığı zaman 1 dekar alandan 1 ton ürün alınabileceğine dikkati çekti.

Karyel, "Bu yıl yaşadığımız dolu, sel gibi afetler biraz verimi azalttı. Birçok tarla göçtü, otlarda sararma oldu. Buna rağmen iyi bakıldığında ürün güzel olur. Biz ailece 23 dekar alanda bu üretimi yapmaktayız. İnşallah bu yıl emeklerimizin karşılığını almayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
şerbetçi otu hasat

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