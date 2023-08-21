YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu, serbest bırakıldı

Tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunmuştu, serbest bırakıldı

21.08.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de otobüste yolculuk eden kadına giydiği çarşaf yüzünden hakaret eden ve gözaltına alınan M.D.G., ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Olay, 2 gün önce Umuttepe’ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.’ye, diğer yolcular da tepki gösterdi. Olaydan sonra sözlü tacize maruz kalan kadın yolcu N.T., emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D.G.’yi gözaltına aldı. İfadesi alınan M.D.G., çarşaflı kadına "Nerelisin?" diye sorduğunu ancak soruya cevap alamayınca Suriyeli olduğunu düşündüğünü söyledi. Tekrar soru sorduğunu ancak cevap alamayınca sinirlendiğini söyleyen M.D.G., bunun üzerine kadınla tartıştığını ifade etti.

M.D.G. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı. Yapılan işlemleri sonrasında M.D.G serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandıSivas'ta "terör" bahanesiyle bir kadının 500 bin lirasını dolandıran 2 zanlı tutuklandı
Avustralya’dan Malatya’ya mobil arıtma cihazıAvustralya’dan Malatya’ya mobil arıtma cihazı
Denizli MHP’de demokrasi şöleni başladıDenizli MHP’de demokrasi şöleni başladı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:58
Yatsı
21:26

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Pazartesi

Hacettepe eczanesi
Golcuk
Merve eczanesi
Golcuk
İrem eczanesi
Darica
Şirin eczanesi
Izmit
Özge eczanesi
Dilovasi
Genç eczanesi
Kandira
Kandemir eczanesi
Izmit
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.