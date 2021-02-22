Tesislerde enerji tasarrufu sağlayacak çalışmalar sürüyor

Muğla’da atık su arıtma tesislerinde enerji verimliliğini arttırmak ve arızaların önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri tarafından pompa değişim ve bakımları yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından atık su arıtma tesislerinde bakım-onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışma kapsamında il genelindeki atık su arıtma tesisleri ve terfi istasyonlarında kullanılmak üzere 83 adet pompa ve ekipman temini gerçekleştirildi. Tesislerde kullanılan eski sistemlerin yeni teknoloji ekipmanlarla değiştirilmesi ile enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra ekipman bazlı arızaların da önüne geçilmiş olacak.

Tesislerde tasarruf ve iş gücü verimliliğini arttıracak olan çalışmalar MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde belirlenen noktalarda devam ediyor.

