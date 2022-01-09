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TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama:

09.01.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçilecek"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, getirilecek yasal düzenlemeyle zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçileceğini bildirdi.

TESK'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27'inci olağan kongresi Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirildi.

Palandöken, kongrede yaptığı konuşmada, yeni perakende yasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Getirilecek yasal düzenleme ile zincir marketlerin ekmek ve sigara satabilmesinin önüne geçilecek. Artık sigara ve ekmeği bakkallar satacak. Devletin en üst kademesiyle konuşup, bu meselelerin halliyle ilgili de önemli çalışma yaptık. Biliyorsunuz, Meclis'te yasa. Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak."

Ayrıca, kongrede yapılan başkanlık seçimlerinde 681 delegenin oyunu alan Palandöken, yeniden Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasının başkanlığına seçildi.

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