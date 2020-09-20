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TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı

ANKARA HABERLERİ  | 20.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Palandöken'den "korsan taşımacılıkla mücadele" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının kazancını düşüren en önemli sorunlardan birinin korsan taşımacılık olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, izinsiz ve belgesiz yolcu taşımacılığı yapanların, şoför esnafına büyük zarar verdiğine dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla korsan yolcu taşımacılığının artış gösterdiğine işaret eden Palandöken, bu kapsamda denetimlerin artırılmasını gerektiğini aktardı. Palandöken, şunları kaydetti:

"Son dönemde oldukça zor şartlarda ayakta durmaya çalışan esnafımızın ekmeği bölünüyor. Apartman ve sitelerin posta kutularına broşürler dağıtarak müşteri topluyorlar. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabete karşı korunmalı."

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