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TESK'ten "Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın" talebi

ANKARA HABERLERİ  | 17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

TESK'ten "Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın" talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için bir destek paketi hazırlanmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dijital dünyaya adaptasyonun önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

Dijital dünyaya adapte olmayan esnafın, rekabette geri kaldığına işaret eden Palandöken, "Dijital dönüşüm maliyet artıran, ekstra bir durum değil, aksine bir zorunluluk haline geldi. Ekonominin çarklarını döndüren esnaf, esnafın çarklarını döndüren de işte bu dönüşüm olmalı. Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için internet, eğitim, cihaz, kurulum, danışmanlık hizmeti gibi süreçlerde yardımcı olunacak bir destek paketi hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yerli ve milli yazılım şirketlerinin esnafların satış yapacağı yeni platformlar açması gerektiğini belirterek, "Başlangıçtan satışa kadar esnafımızın yönlendirilmesi hem kendi dükkanına hem de ekonomimize ivme kazandıracaktır. Esnafımızın yeni satış biçimlerine uyum sağlaması için operatör şirketlerinin mobil ve sabit internet bağlantılarında esnafa özel tarifeler uygulaması gibi desteklerin de bu noktada önemi büyük." ifadelerini kullandı.

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