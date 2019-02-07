Tesla elektrik bataryaları konusunda uzmanlaşmaya kararlı!

Elektrikli otomobiller denildiğinde dünyanın neresinde olursanız olun akıllara gelen ilk isim şüphesiz ki Tesla’dır. Kurulduğu 2003 yılından beri elektrikli otomobillerde öncü ve lider konumunda olan Tesla her geçen gün bu işteki yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin dahi CEO’su Elon Musk, rekabetin giderek kızıştığı sektörde hayatta kalmanın ve şirkete sürdürebilirlik kazandırmanın yollarının farkında. Bu yolların hemen hemen hepsi de elektrikli otomobillerin üretiminde kilit iki noktadan biri olan elektrik bataryalarında uzmanlaşmaktan geçiyor.

Pil teknolojilerinde liderliğe oynayan Amerikan otomotiv devi bu kapsamda bazı yurttaşları ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. Bu işe yine kendi gibi Kaliforniya merkezli olan bir Amerikan şirketi ile başladı. Pil teknolojileri ve elektrikli batarya üretiminde uzman sayılabilecek bir konumda olan Maxwell Technologies Inc.‘i bugün imzaladığı 218 milyon dolarlık bir anlaşma ile devraldı.

Lityum iyon pil üretiminde uzman olan Maxwell, tüm dünyada geniş bir müşteri portföyüne sahip. Şirketin mevcut müşterilerinin arasında Volvo’nun sahibi Geely, Volkswagen bünyesinde bulunan Lamborghini ve bir zamanlar dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan General Motors‘un olduğu biliniyor.