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Tesla elektrik bataryaları konusunda uzmanlaşmaya kararlı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 07.02.2019 09:09 | Son Güncelleme

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla bugün yaptığı bir açıklama ile 218 milyon değerindeki Kaliforniya merkezli pil üreticisi Maxwell Technologies Inc.’i satın aldığını duyurdu. İşte detaylar.

Tesla elektrik bataryaları konusunda uzmanlaşmaya kararlı!

Elektrikli otomobiller denildiğinde dünyanın neresinde olursanız olun akıllara gelen ilk isim şüphesiz ki Tesla’dır. Kurulduğu 2003 yılından beri elektrikli otomobillerde öncü ve lider konumunda olan Tesla her geçen gün bu işteki yeteneklerini güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin dahi CEO’su Elon Musk, rekabetin giderek kızıştığı sektörde hayatta kalmanın ve şirkete sürdürebilirlik kazandırmanın yollarının farkında. Bu yolların hemen hemen hepsi de elektrikli otomobillerin üretiminde kilit iki noktadan biri olan elektrik bataryalarında uzmanlaşmaktan geçiyor.

Pil teknolojilerinde liderliğe oynayan Amerikan otomotiv devi bu kapsamda bazı yurttaşları ile güçlerini birleştirmeye karar verdi. Bu işe yine kendi gibi Kaliforniya merkezli olan bir Amerikan şirketi ile başladı. Pil teknolojileri ve elektrikli batarya üretiminde uzman sayılabilecek bir konumda olan Maxwell Technologies Inc.‘i bugün imzaladığı 218 milyon dolarlık bir anlaşma ile devraldı.
Lityum iyon pil üretiminde uzman olan Maxwell, tüm dünyada geniş bir müşteri portföyüne sahip. Şirketin mevcut müşterilerinin arasında Volvo’nun sahibi Geely, Volkswagen bünyesinde bulunan Lamborghini ve bir zamanlar dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda olan General Motors‘un olduğu biliniyor.

Lityum iyon pil üretiminde önemli patentlere sahip olan Maxwell, Tesla ile bazı ortak hedefleri paylaşması sebebiyle kısa sürede Elon Musk’ın dikkatini çekti. Yapılan birtakım görüşmelerin sonucunda ise iki Kaliforniyalı şirket güçlerini birleştirdi. Maxwell, Tesla bünyesine dahil oldu. Elon Musk böylece elektrik bataryası üretiminde 2018 milyon dolarlık gizli bir silaha kavuştu.
Şirket şimdilerde düşük maliyetli bir Model 3’ün üretim arifesinde. Bu kritik satın alma anlaşması ile sahip olduğu yetenekleri güçlendirdi. Artık Maxwell patentli yeni pil teknolojileri ile 3 için daha yüksek performanslı ve uygun maliyetli lityum iyon piller üretebilecek. Daha düşük maliyetlerle üretilen Model 3 ise bu sayede daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap edebilecek.

Bugün sabahın erken saatlerinde açıklanan 216 milyon dolarlık satın alma anlaşması ile Tesla hisseleri borsada %2 değer kaybederek 306.75 dolara geriledi. Maxwell hisseleri ise %50’lik bir artışla 4.59 dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Tesla otomobil

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