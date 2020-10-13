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Tespih hırsızı yakalandı

YALOVA HABERLERİ  | 13.10.2020 20:58 | Son Güncelleme

Yalova’da 4 bin TL değerindeki tespitleri çalan şahıs polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.Yalova’nın Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddeleri üzerindeki işyerlerine girerek 6 adet powerbank, 150 TL nakit para, 4 bin TL değerinde 14 adet tespih ile sarı renkli zincir çalan şahıs kayıplara karıştı.

Yalova’da 4 bin TL değerindeki tespitleri çalan şahıs polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.
Yalova’nın Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddeleri üzerindeki işyerlerine girerek 6 adet powerbank, 150 TL nakit para, 4 bin TL değerinde 14 adet tespih ile sarı renkli zincir çalan şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlıkların gerçekleştirildiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsın eşgalini belirledi. Olayın zanlısı M.G (32)’nin peşine düşen Yalova polisi yapılan teknik takip neticesinde şahsı saklandığı bir evde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
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Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
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