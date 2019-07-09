Testere (Saw) kadrosunda sürpriz isimler

Genç yönetmen James Wan’ın vizyona girdiği dönem patlama yaratan korku filmi Testere’nin yeniden çevriminden haberler gelmeye devam ediyor. Hollywood’un en başarılı komedyenlerinden Chris Rock’ın senaryolaştırdığı projede aynı zamanda rol alacağı belli oldu. Filmde Rock’a, Marvel filmlerinde Nick Fury karakterini canlandıran usta aktör Samuel L. Jackson’ın eşlik edeceği açıklandı. İkilinin rollerinin ne olacağı henüz belirsizliğini korusa da, bu haberin filmle ilgili beklentileri yükselttiği bir gerçek.

Geçmişteki hataları yüzünden insanları değişik işkence yöntemleri ile cezalandıran bir adamın hikayesini konu alan serinin yeniden çevriminin çekimlerinin bu hafta başlaması bekleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda bu sefer Testere 2, Testere 3 ve Testere 4 filmlerine imza atan Darren Lynn Bousman oturuyor. Orijinal serinin senaristleri Pete Goldfinger ve Josh Stolberg yeniden çekim filmde de senaryoyu üstlenen isimler oldu. Henüz adı belli olmayan yeni filmin, 23 Ekim 2020 tarihinde izleyicileriyle buluşması planlanıyor.



