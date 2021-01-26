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Testten geçen tohumlar halka dağıtılıyor

26.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum merkezinde ata tohumları toplanıp üretiliyor.

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile yola çıkan ve Türkiye’nin en kapsamlı yerel tohum merkezi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum merkezinde ata tohumları toplanıp üretiliyor. Halka ücretsiz olarak dağıtılan ata tohumları yerel tohum merkezi bünyesinde kurulan test laboratuvarında test edildikten sonra halka dağıtılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’nin envanterinde bulunan 895 adet tohumdan bugüne kadar çoğaltım ve doğrulama üretimi yapılan 453 adet tohumun hastalık tespiti için analizleri yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi Türkiye’ye örnek oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Yerel Tohum Merkezi Türkiye’ye örnek oldu. Türkiye genelinde birçok il ve ilçe belediyesi Muğla’daki yerel tohum merkezini örnek olarak tohum merkezi kurdu. Değişik il ve ilçelerde ki yerel tohum merkezinin kuruluşunda Muğla Büyükşehir belediyesi ekipleri destek verdi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıktığımız günden bu güne ata tohumlarımızı koruyoruz. Yerel tohumlarımızın korunmasının yanı sıra üretimini sağlıyoruz. Ata tohumlarımız Tohum Test Laboratuvarında uygulanan testlerden geçmeden halka dağıtımı yapılmamaktadır. Bulaşık olan tohumlar ise bir diğer laboratuvarımızda Kriyoterapi işlemine tabi tutularak hastalıklardan arındırılmaktadır. Bu işlem sayesinde elde edilen sağlıklı fidelerden sağlıklı tohumlar alınmaktadır. Muğla’mızdan ülkemizin 81 iline yerel tohum göndererek farkındalık oluşturduk. Milli ekonominin temeli tarım için yerel, ata tohumlarımız çok önemli. Genetiği oynanmış değil atalarımızın tohumları ile üretim yapacak sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayacağız. Üreten köylümüzün tekrar milletin efendisi olacağı güne kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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