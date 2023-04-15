Tetikçinin Oğlu hangi kanalda, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hilmicem İntepe'li Tetikçinin Oğlu konusu ve oyuncuları

İlk tanıtımından itibaren merakla beklenen dizi Tetikçinin Oğlu bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Aksiyonlu sahneleri ve dikkat çeken konusuyla ilk bölümünde izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanan Tetikçinin Oğlu dizisinde dram ve komedi bir arada yer alıyor. İşte Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ve oyuncuları ile ilgili detaylar...

TETİKÇİNİN OĞLU KONUSU NEDİR?

Kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU HANGİ KANALDA?

Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicinin karşısına çıkacak olan Tetikçinin Oğlu dizisi Fx TV'de yayınlanıyor. Dizi saat 20.00'de başlıyor.

TETİKÇİNİN OĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları arasında Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Hilmicem İntepe, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.





