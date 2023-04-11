Tetikçinin Oğlu oyuncuları arasında kimler var kimler! Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Tetikçinin Oğlu dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Tetikçinin Oğlu salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek. Yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak’ın üstlendiği, genel hikaye ve senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek’in oturduğu Tetikçinin Oğlu dizisinde Korkmaz karakterine Timuçin Esen, İskender karakterine ise Şevket Çoruh hayat veriyor.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ KONUSU

Kırk yılın dostu Korkmaz (Timuçin Esen) ve İskender (Şevket Çoruh) oğulları için kıyasıya bir çatışmaya girerler. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun öcünü almaya çalışan İskender geçmişi ile yüzleşecek; yıllar sonra oğlu Metin'i (Genco Özak) bulan Korkmaz ise yeniden baba olmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.

TETİKÇİNİN OĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Tetikçinin Oğlu dizisi oyuncuları arasında Timuçin Esen, Şevket Çoruh, Genco Özak'ın yanı sıra, Sezin Akbaşoğulları, Serhat Kılıç, Bahar Şahin, Esra Kızıldoğan ve Baran Can Eraslan gibi isimler bulunuyor.

Dizinin yeni tanıtımında ünlü şarkıcı Nükhet Duru da yer alıyor. Bir pansiyon sahibini canlandıracak olan Duru, dizide konuk oyuncu olarak yer alacak.

