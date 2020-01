TEV’den burs için etkinlik

Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi gönüllüler ve yürütme kurulu üyelerinin desteği ile hazırlanan Geleneksel Kahvaltı Etkinliği gerçekleştirdi. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte vakfın Balıkesir şubesinin yaptığı çalışmalar ele alındı.Düzenlenen etkinliğe Türkiye genelindeki TEV şube başkanlarının yanı sıra hayırseverler ve gönüllüler de katıldı.

TEV Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar 2019 yılında başarılı çalışmalara imza attıklarını belirterek burs verme konusunda 2020 yılında daha büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Etkinlikte konuşan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’da her geçen yıl artan burs başvurularını karşılamanın tek yolunun ise daha çok bağışçı olduğunu ifade etti.

Jale Bayraktar: “2020 bizim için daha verimli bir yıl olacak”

TEV Balıkesir Şube Başkanı Jale Bayraktar düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kuruluşumuzdan bu yana gençlerimize yüz binlerce burs imkanı sağladık. Ancak hala uluşamadığımız öğrencilerimiz var. Her yıl binlerce öğrenci en temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kazandıkları üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Kimi yol parası, kimi yemek parası, kimi de kalacak yer, yurt bulamadığı için hayallerinden vazgeçiyor. İşte bu nedenle Türk Eğitim Vakfı ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ kampanyası çerçevesinde bir kamu spotu hazırladık. Bizler, gençlerimizin kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalmasın diye bilinirliğimizi artırmak ve verdiğimiz hizmetleri daha geniş kitlelere anlatmak konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sizlerin de bu konudaki destekleri çok kıymetli. Yapacağınız her bağış; gençlerimizin hayalleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için destek olacaktır. 2019 yılı yoğun geçen bir dönemin ardından Balıkesir şube olarak da, vakıf olarak da alnımızın akıyla çıktığımız, yaptığımız her çalışmanın etkili sonuçlarını aldığımız bir yıl oldu. Ümit ediyoruz ki 2020 yılı da vakfımız için verimli bir yıl olacak” diye konuştu.