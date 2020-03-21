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Tezcan; “Büyükşehir ekiplerimizle virüse karşı çalışmalarımız devam ediyor, lütfen önlemlere uyalım”

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Koronavirüs önlemleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ortaca’da otogar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemlerini arttırdığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Koronavirüs önlemleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ortaca’da otogar, toplu taşıma araçları, haller ve ödeme noktalarında dezenfekte önlemlerini arttırdığını söyledi. Tezcan, belirlenen noktaların Sağlık Bakanlığı onaylı en az yüzde 70 alkol bazlı dezenfektan ile iç ve dış sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu aktardı. 65 yaş ve kronik hastalıkları bulunanlara destek olmak için çalışma başlattıklarını belirten Tezcan, “İlçemizde ikamet eden, özellikle 65 yaş ve üzeri kronik hastalıkları bulunan büyüklerimizin market alışverişleri, temizlik, sağlık gibi konularda gönüllü olarak karşılanmasında hazırız. Sağlık ve Hijyen tedbirleri kapsamında, Muğla’mızda su borcu olan konut abonelerimize 2 ay su kesintisi uygulanmayacağını bildiririz” dedi.
İlçede yaşayan vatandaşlara hizmet etmenin asli sorumlulukları olduğunu her zaman ifade ettiklerini vurgulayan Tezcan; “Bu bağlamda, hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan hayati Korana virüs vakasına, Ortaca ilçe örgütümüz olarak kayıtsız kalmamızda mümkün değildi. Muğla Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimi sağlık ve sosyal hizmetler birimimizle eş güdümlü olarak verimli ve etkili iletişim ağı kurmuş durumdayız.” diye konuştu.
Korana virüs ile ilgili çalışmalara değinen Tezcan; “Öncelikle, Muğla Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altında olan ilçemizde ki MUSKİ içme su şefliği, MUSKİ destek hizmetleri, sağlık ve sosyal hizmetler birimi, itfaiye grup amirliği, kent kart birimi, ulaşım koordinatörlüğü, atık su arıtma tesisi, Ortaca Belediyesi tahsilat birimi, meyve-sebze hali, Ortaca Dalyan MUSKİ abone şefliği, Dalyan A.A.T. ve Kıyı Liman şefliği ve özellikle otogarımız ve bünyesinde ki dükkanlar dezenfekte ediliyor. Çeşitli illerden gelen giden yolculardan bulaşma ihtimaline karşı sürekli dezenfeksiyon yapılıyor. Yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum hipoklorit denilen çamaşır suyu ve sabun kullanılmakta. Ayrıca, özel ve belediyemize ait toplu taşıma araçları da dezenfekte edilerek, konuyla ilgili olarak basit yöntemlerle ve ilaçlarla nasıl temizlenmesi gerektiği de şoförlerimize öğretiliyor ve bilgilendiriliyor.” dedi.
Korona virüs ile ilgili korunma yöntemlerini içeren bilgilendirici broşürler dağıttıklarını anlatan Tezcan; “Muğla Büyükşehir Belediyemizin sağlık ve sosyal hizmetler birimi elemanlarınca, Ortaca pazarımızda ve esnaflarımıza dağıtılarak, çeşitli yerlere bilgilendirici afişler asılmaktadır. Ayrıca, İstenildiğinde Muğla Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğu altında olmayan Devlet kurumlarına dezenfeksiyon ile ilgili bilgilendirmede yardımcı olunmaktadır. Tabi ki, Koronavirüs ile ilgili en büyük mücadele vatandaşlarımıza düşmektedir, bu bağlamda vatandaşlarımızın sorumlu kurumların ilan ettiği bilgilendirmelere ve talimatlara harfiyen uyması, virüse karşı mücadelede ki en önemli unsurdur. CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak, halkımızın bilgilendirilmesi ve yardımcı olabileceğimiz diğer konularda elimizden gelen gayreti göstermekte kararlıyız. Bu sorunu vatandaşlarımızın gayreti ve işbirliğiyle atlatacağımıza inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.

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