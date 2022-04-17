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Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi

17.04.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tezkere alan Mehmetçik Kocatepe'yi gezdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılında Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan Mehmetçikler Kocatepe'ye çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, milletin 100 yıl önce Kocatepe'den bağımsızlığa yürüdüğü Büyük Taarruz Zaferi dolu dolu etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığında askerlik görevini yerine getiren Mehmetçikler, Şuhut Atatürk Evi'ni daha sonra Zafer Yolu güzergahından Kocatepe'yi ziyaret etti.

Büyük Taarruz Zaferi'nin önemine değinen İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, ecdadın 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde destan yazdığı Kocatepe'yi zaferin 100. yılında Mehmetçiklere de göstermek istediklerini kaydetti.

Kırgel, askerlere hayırlı tezkereler diledi.

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