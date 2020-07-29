TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı

Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen 3. ve son ekip oldu.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti.

PENALTILARLA KUPAYA UZANDI

Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümü de 0-0 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

Tuzlaspor'da Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Muhammed Akarslan topu dışarıya attı. Sadık Baş'ın vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Ömer Kahveci izin vermedi.

Manisa FK'de penaltı vuruşlarını Galip Güzel, Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz golle sonuçlandırdı. Serdar Deliktaş ile Emir Alagöz'ün vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bayram Olgun izin vermedi. Manisa FK'den Oğuz Kocabal, penaltı atışında topu dışarıya attı.