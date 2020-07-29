TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor şampiyonluk kupasını aldı

Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen 3. ve son ekip oldu.
Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı. Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma bölümü de 0-0 sonuçlandı. Eşitlik bozulmayınca karşılaşma penaltılara gitti.
Tuzlaspor'da Umut Sönmez, Göksu Türkdoğan, Kemal Tokak, Bülent Uzun, Samet Asatekin penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Muhammed Akarslan topu dışarıya attı. Sadık Baş'ın vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Ömer Kahveci izin vermedi.
Manisa FK'de penaltı vuruşlarını Galip Güzel, Sinan Kurumuş, Ali Çamdalı, Mehmet Yılmaz golle sonuçlandırdı. Serdar Deliktaş ile Emir Alagöz'ün vuruşunda meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına kaleci Bayram Olgun izin vermedi. Manisa FK'den Oğuz Kocabal, penaltı atışında topu dışarıya attı.
Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükseldi. Antalya Stadı'nda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci uzatma devresi oynanırken tribünde yaşanan gerginlik sonrası rahatsızlanan TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, sahada hazır bekletilen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindekiler, uzatma bölümü de golsüz sona eren ve Tuzlaspor'un penaltı atışları sonucu 5-4 kazandığı karşılaşmanın kupa töreninin ardından hastaneye giderek Arıcı'yı ziyaret etti. Özdemir, ziyaretten sonra hastaneden ayrıldı. TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Arıcı'nın bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.
(AA)
İstediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz
Trabzonspor'dan duygulandıran forma tanıtımı
F.Bahçe'nin teknik direktörü belli oldu!
Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...
Beşiktaş’ta ilk hedef eski yıldızı
Younes Belhanda’ya teklif yok
Survivor Aycan Yanaç'a rüya gibi teklif...
Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!
Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha!
Üç büyükler peşinde!
"Vergi konusunda talimatımız yok
Hakan Çalhanoğlu'ndan hocasına övgü dolu sözler
Max Kruse, pokerden fotoğraf paylaştı!
Merih Demiral İtalya'da tarihe geçti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum