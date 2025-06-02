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TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu! Vanspor penaltılarla kazandı...

Türkiye 2'nci Lig play-off final maçında Vanspor, Batman Petrol Spor ile Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Normal süresi 0-0 berabere biten maçın iki uzatma dakikalarında da gol gelmeyince penaltı atışlarında Vanspor 5-4 kazaanak 1'inci Lige yükseldi. Vansporlu taraftarlar kent merkezinde sevinç gösterileri yaptı.

TFF 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu! Vanspor penaltılarla kazandı...
Berker İşleyen

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 2'nci Lig'de final heyecanı yaşandı. Zorlu play-off maçlarının ardından rakiplerini eleyerek adını finale yazdıran Doğu'nun iki güzide takımı Vanspor ile Batman Petrolspor arasında Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 1.Lig'e yükselmek için karşı karşıya geldi. Nefeslerin tutulduğu büyük final maçının normal süresi 0-0 berabere bitti.

PENALTILARLA YÜKSELDİLER

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15'şer dakikalık iki uzatma dakikalarında da her iki takımdan da gol gelmeyince penaltı atışları yapıldı. Penaltı atışlarını Vanspor'un 5-4 kazanmasıyla taraftarlar sokağa döküldü.

Meşalelerin yakıldığı, havai fişeklerin atıldığı kentteki sevinç gösterileri tam bir karnaval havasına dönüşürken, taraftarlar halay çekip araçlarla tur atarak takımlarının 1'inci lige çıkmasını kutladı. Kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Vanspor 1.lig
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