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TFF 1. Lig ekibi Manisa, ilk yabancı oyuncu transferini yaparak Leon Sever'i kadrosuna kattı

02.07.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekibi Manisa, ilk yabancı oyuncu transferini yaparak Leon Sever'i kadrosuna kattı

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Manisa, Sloven futbolcu Leon Sever ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulübün açıklamasına göre, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, ilk yabancı transferini 23 yaşındaki Leon Sever'i kadrosuna katarak yaptı.

Sloven orta saha oyuncusu, kulüp binasında düzenlenen törende 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leon Sever, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hepimizin ortak hedefi olan Süper Lig için takımıma yardım edeceğim. Kulübün ilk yabancı futbolcusu olduğum için onur duydum. İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Manisa çok büyük ve güzel bir şehir. Buradaki insanların futbolu çok sevdiğini gördüm ve elimizden gelenin en iyisini yapıp onları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sportif direktör Serkan İşyapan ise Sever'in takıma büyük katkı yapacağına inandığını aktararak, "Manisa Futbol Kulübü olarak tarihimizdeki ilk yabancı oyuncumuz ve bu bizim için çok mutluluk verici. Leon, çok uzun zamandır takip ettiğimiz ve bildiğimiz bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüp başkanvekili Engin Anlı da gelecek vadeden bir transferi gerçekleştirdiklerini, Sever'in sergileyeceği performansla gelecekte Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyebilecek bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Anlı, "Her iki ayağını da çok iyi şekilde kullanabiliyor. Genç yaşına rağmen Slovenya Süper Ligi'nde 2 sezonda 70 maç oynamış bir isim. Potansiyeli büyük bir oyuncu transfer ettik." şeklinde konuştu.

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