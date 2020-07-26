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TFF 1. Lig play-off finali, Fatih Karagümrük-Adana Demirspor arasında oynanacak

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig play-off finali, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

TFF 1. Lig play-off finali, Fatih Karagümrük-Adana Demirspor arasında oynanacak

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı play-off turunda, yarı final maçları tamamlandı.

BURSASPOR MAĞLUP

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final rövanş maçında Adana Demirspor, sahasında Bursaspor’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Fatih Karagümrük’ün rakibi oldu.

GOLLER: Erkan Zengin 55′ (pen.), Rassoul 78′, Berk Yıldız 87′, Mehmet 90+8′ / Serdar Özkan 90+13′

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Serdar Özkan, Burak Kapacak, Kubilay

FATİH KARAGÜMRÜK FİNALDE

Diğer eşleşmede ise 3-3'lük müsabakanın ikinci ayağında Fatih Karagümrük, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yenerek finalist oldu. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkmak için play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

GOLLER: Sabo 71′

Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Cocalic, Kadir, Bjarnason, Rotman, Eray, Onur, Erhan, Bertuğ

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Barış, Alparslan, Attamah, Sabo, Zeki, Darri, Ndao, Sobiech

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