TFF 1. Lig'de başkent derbisi yarın oynanacak

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, yarın başkent derbisinde karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek.

Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.



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