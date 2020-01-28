SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 28.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'de Akhisarspor'un teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayırmasıyla Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki takımlar teknik heyet değişikliğine gitmiş oldu.

TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı 3'e düştü. Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi. Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.

EN İSTİKRARLI HÜSEYİN EROĞLU

Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'de başına geçtiği İzmir temsilcisini 1. Lig'e kadar taşıdı. Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da geçen sene olduğu gibi görevlerinin başında yer alıyor.

GÖREV YAPAN İSİMLER

TFF 1. Lig'de bu sezon şimdiye kadar geçici isimler hariç görev yapan teknik direktörler ve maç sayıları şöyle:

Adana Demirspor: Ümit Özat (3), Uğur Tütüneker (15)
Adanaspor: Levent Eriş (7), Engin İpekoğlu (12)
Akhisarspor: Mehmet Altıparmak (19)
Altay: Sait Karafırtınalar (13), Ali Tandoğan (6)
Altınordu: Hüseyin Eroğlu (19)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Muzaffer Bilazer (4), Erkan Sözeri (15)
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Ali Tandoğan (13), Ramazan Kurşunlu (6)
Boluspor: Giray Bulak (4), Osman Özköylü (15)
Bursaspor: Yalçın Koşukavak (15), İbrahim Üzülmez (4)
Cesar Grup Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek (19)
Ekol Göz Menemenspor: Ramazan Kurşunlu (5), Cenk Laleci (14)
Eskişehirspor: Fuat Çapa (3), Coşkun Demirbakan (12), Mustafa Özer (3)
Fatih Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar (7), Erkan Zengin (3), Giray Bulak (5), Ömer Erdoğan (2)
Giresunspor: Erkan Sözeri (4), Hakan Kutlu (15)
Hatayspor: İlhan Palut (6), Bayram Toysal (12)
İstanbulspor: Fırat Gül (17), Fatih Tekke (2)
Keçiörengücü: Serkan Özbalta (19)
Osmanlıspor: Mustafa Dalcı (13), İsmet Taşdemir (6)

SÜPER LİG'DE 10 TAKIM TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda şu ana kadar 10 takım sezona başladığı teknik direktörle devam etmeme kararı aldı. Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 20. haftaya girilirken, geride kalan süreçte takımların çoğu sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Toplamda 10 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken 8'inde çalıştırıcılar yerini korudu.

Antalyaspor, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da teknik adam değişikliği kararı verildi. Süper Lig'de bu sezon 8 takımın teknik direktörü koltuğunu koruyor.

Galatasaray'da Fatih Terim, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut, İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal ile Gaziantep FK'de Marius Sumudica, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar görev yaptı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNERSevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...Sevgilisi ünlü oyuncuya dehşeti yaşadı! Herkesin içinde lokantayı basıp...
Hüseyin Çimşir’i Fenerbahçe maçı heyecanı sardıHüseyin Çimşir’i Fenerbahçe maçı heyecanı sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altınordu Futbol Mehmet Altıparmak teknik direktör tff 1. lig

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray'a flaş transfer müjdesi! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Terim 'tamam' derse transfer bitecek

Terim 'tamam' derse transfer bitecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Tekke eski takımının başına geçti!

Fatih Tekke eski takımının başına geçti!

Bursaspor lideri devirdi!

Bursaspor lideri devirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

Hoca değiştirmeyen 3 takım kaldı

ÖZET | Karagümrük - Altınordu maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig'de çılgın maç! Tam 6 gol...

Ömer Şişmanoğlu Erzurumspor’da

İşte Ömer Şişmanoğlu'nun yeni takımı

Altınordu'ya Göztepe'den taze kan

Altınordu'ya Göztepe'den taze kan

Erzurum’da kupa coşkusu

Erzurum’da kupa coşkusu

Altay, Kerim Avcı’yı kadrosuna kattı

Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.