TFF 1. Lig'de teknik direktör değiştirmeyen 3 takım kaldı

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitmeyen takım sayısı 3'e düştü. Geçen yıl Süper Lig'den düştükten sonra teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getiren Akhisarspor, 19. haftadaki Bursaspor yenilgisinin ardından dün tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.

Yeşil-siyahlı ekipteki bu değişikliğin ardından ligde teknik heyet değişikliğine giden takım sayısı 15'e yükseldi. Altınordu, Cesar Grup Ümraniyespor ve Keçiörengücü dışındaki ekipler, sezona başladığı teknik adamlarla yollarını ayırdı. Ligde 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında dörder, 2016-2017'de 3, 2015-2016'da ise 1 takım teknik direktör değiştirmemişti.

EN İSTİKRARLI HÜSEYİN EROĞLU

Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, TFF 3. Lig'de başına geçtiği İzmir temsilcisini 1. Lig'e kadar taşıdı. Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ile Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta da geçen sene olduğu gibi görevlerinin başında yer alıyor.

GÖREV YAPAN İSİMLER

TFF 1. Lig'de bu sezon şimdiye kadar geçici isimler hariç görev yapan teknik direktörler ve maç sayıları şöyle: