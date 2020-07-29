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TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 29.07.2020 00:26 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'e çıkan Tuzlaspor, şampiyonluk kupasını aldı

Antalya'da oynanan, normal süresi ile uzatma bölümü golsüz sona eren TFF 2. Lig play-off final maçında, Manisa FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Tuzlaspor, TFF 1. Lig'e yükselen 3'üncü ve son ekip oldu.

Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor'a, play-off şampiyonluk kupası törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş katıldı.

Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde de Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etmişti.

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