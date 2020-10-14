TFF 2. Lig: 24 Erzincanspor: 4 - Şanlıurfaspor: 1

TFF Misli.com 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 5. haftasında sahasında Şanlıurfaspor’u 4-1 mağlup etti.
Stat: Müstakil Atletizm Pisti Sahası
Hakemler: Sezer Yalçın xxx, Ozan Burak Akduman xxx, Batuhan Bıyıklı xxx
24Erzincanspor: Hayrullah Mert Akyüz xxx, Abdullah Balıkuv xxx, Yunus Emre Çakır xxx, Ahmet Kaan Ergün xxx (Emre Yıldız x), Muhammed Samed Karakoç xxx, Uğurcan Bekçi x (Sefa Akgün xx), Mustafa Ethem Erdoğan xxx (Abdulkadir Özgen ?), Hakan Demir xx (Batuhan Yılmaz x), Umut Sönmez xx (Niyazi Batuhan Salman xx), Mümin Talip Pazarlı xxx, Rıdvan Türker xx
Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu x, Emre Özkan xx (İlker Sayan x), Galip Güzel xx, Mustafa Samican Keskin xx (İsmail Cem Kara x), Mustafa Şen x (İlker Sayan xx), Tarık Kurt xx (Gökdeniz Varol xx), Muhammed Demirci xx, İhsan Uğur Göktaş xx, Yunus Emre Gedik xx, Muhammet Mahmut Emir xx, Volkan Geyik xx
Goller: Mustafa Ethem Erdoğan (dk.4), Mümin Talip Pazarlı (dk. 7), Abdullah Balıkuv (dk.44), Sefa Akgün (dk. 54) (24Erzincanspor), Muhammet Mahmut Emir (Dk. 81) Şanlıurfaspor
Sarı Kart: Yunus Emre Çakır, Hayrullah Mert Akyüz (24Erzincanspor)