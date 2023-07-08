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TFF 2. Lig ekibi Diyabekirspor'da beklenmedik karar! İsmini ve logosunu değiştiriyor

08.07.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor adını Mezopotamya Spor Faaliyetleri olarak değiştirmeye hazırlanırken logosunu da değiştirme kararı aldı. İşte detaylar...

TFF 2’nci Lig’te mücadele eden Diyarbekirspor’un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini benimseyeceği iddia edildi. Amedspor’un yanı sıra Diyarbakır’ın temsilcisi olan Diyarbekirspor için isim değişikliği söz konusu.

Yeni ismin “Mezopotamya Spor Faaliyetleri” olması yönünde kamuoyu beklentisi oluşurken yeni logo ve arma da hazırlandı.

ERMENİSTAN ARMASINA BENZETİLDİ

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Ayrıca kulüp ismi için marka tescilinin de yapıldığı belirtildi. Öte yandan yeni arma, Ermenistan armasına benzetilirken, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.


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