TFF 2. Lig ekibi Diyabekirspor'da beklenmedik karar! İsmini ve logosunu değiştiriyor

TFF 2’nci Lig’te mücadele eden Diyarbekirspor’un isim değişikliğine giderek Mezopotamya ismini benimseyeceği iddia edildi. Amedspor’un yanı sıra Diyarbakır’ın temsilcisi olan Diyarbekirspor için isim değişikliği söz konusu.

Yeni ismin “Mezopotamya Spor Faaliyetleri” olması yönünde kamuoyu beklentisi oluşurken yeni logo ve arma da hazırlandı.

ERMENİSTAN ARMASINA BENZETİLDİ

Ayrıca kulüp ismi için marka tescilinin de yapıldığı belirtildi. Öte yandan yeni arma, Ermenistan armasına benzetilirken, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.



