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TFF 2. Lig: Manisa FK: 3 - Kahramanmaraşspor: 1

MANİSA HABERLERİ  | 14.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında sahasında Kahramanmaraşspor’u kendi sahasında konuk eden Manisa FK, rakibini 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Stat: Mümin Özkasap Stadı
Hakemler: Alper Akarsu xx, Aykut Küçük xx, Serdar Osman Akarsu xx.
Manisa FK: Ömer Kahveci xx, Ahmet Kesim xx, Burak Yılmaz xx, Mehmet Yılmaz xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Nizamettin Çalışkan xxx (Dk. 88 Ferhat Yazgan ?), Emir Alagöz xx (Dk. 81 Mehmet Güven ?), Mustafa Durak xx, Sertaç Çam xxx (Dk. 88 Mehmet Uysal ?), Zahit Fındık xx (Dk. 81 Volkan ?), Serdar Deliktaş xx (Dk. 72 Tayyib x).
Kahramanmaraşspor: Murat Hocaoğlu x, Mert Ilıman x, Erdi Bakırcı x, Hüseyin Avcu x, Halil Uysal x (Dk. 46 Burak x), Emin Altunay x, K. Kaan Özdemir x, Gökhan Sürücü x (Dk. 64 İsmet x), Yakup Zorlu x, İsa Baltacı x (Dk. 55 Recep xx), Talha Mayhoş x.
Goller: Mert (KK), Sertaç, Nizamettin (Manisa FK), Recep (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Yakup, Emin (Kahramanmaraşspor)

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