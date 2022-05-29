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TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

29.05.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

İZMİR (AA) - TFF 2. Lig play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupasını aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumsporlu oyuncular coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, Bodrumsporlu futbolculara madalyaları takdim edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bodrumsporlu oyunculara kupalarını verdi.

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