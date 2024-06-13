TFF 2. Lig ve 3. Lig’de kura çekimi gerçekleştirildi

TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can’ın katıldığı kura çekimi, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

VOLKAN CAN: "KİMSEYİ KIRMADAN, GÜZEL BİR SEZON GEÇİRELİM"

Kura çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF 1., 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, "Yorucu bir sezonu geride bıraktık. İnşallah kulüplerimizin istediği gibi sakatlıksız, belasız güzel bir sezon geçiririz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin çok selamları var. Bugün başkanımız yurt dışına çıktılar. Önümüzdeki günlerde de inşallah yurt dışında hep beraber olacağız. Orada da yeni sezon planlamasını hep beraber gerçekleştireceğiz. Sözlerime son verirken, inşallah önümüzdeki sezon hakem hatası olmayan, güzel bir lig diliyorum. Lütfen birbirimizi kırmayalım, biliyorsunuz sezon bitiyor, 18 Temmuz geliyor, önümüzde bir seçim var. Biz aday oluruz, başkası olur ama bu camiaların hep beraber, her zaman birliktelik içinde yürümesi lazım. Onun için de kimseyi kırmadan, güzel bir sezon geçirelim" ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig’de sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig’de ise sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

Kura çekimi sonrası TFF 2. Lig’de gruplar şöyle:

Beyaz Grup: 1461 Trabzon FK, Adana 1954 FK, Altay, Altınordu, 24Erzincanspor, Ankaraspor, Batman Petrolspor, Fethiyespor, Kastamonuspor, Afyonspor, Isparta 32 Spor, İnegölspor, İskenderunspor, Karaköprü Belediyespor, Kepezspor, Kırklarelispor, Sarıyer, Tuzlaspor

Kırmızı Grup: 68 Aksaray Belediyespor, Vanspor FK, Ankara Demirspor, Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor, Belediye Derincespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Bucaspor 1928, Elazığspor, Diyarbekirspor, Erbaaspor, Giresunspor, Karacabey Belediye, Karaman FK, Menemen FK, Nazilli Belediyespor, Serik Belediyespor, Somaspor, Mersin İdman Yurdu Futbol

TFF 3. Lig’de ise gruplar şu şekilde:

Grup: 23 Elazığ FK, Anadolu Üniversitesi, Artvin Hopaspor, Belediye Kütahyaspor, Bornova 1877, Bulvarspor, Bursaspor, Düzcespor, Ergene Velimeşespor, Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, Kırşehir Futbol, Kuşadasıspor, Muş 1984 Muşspor, Silifke Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor Grup: Adıyaman FK, Amasyaspor FK, Balıkesirspor, Beykoz İshaklıspor, Etimesgut Belediyespor, Fatsa Belediyespor, İnegöl Kafkas Spor Kulübü, Kelkit Hürriyet Spor Kulübü, Mazıdağı Fosfatspor, Muğlaspor, Nevşehir Belediyespor, Silivrispor, Çayelispor, Tire 2021 FK, Türkmetal 1963 Spor, Uşakspor Grup: 52 Orduspor FK, Alanya Kestelspor, Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor, Bursa Yıldırımspor, Çorluspor 1947, Efeler 09 Spor FK, Çankaya SK, Karabük İdmanyurduspor, 1922 Konyaspor, Küçükçekmece Sinopspor, Osmaniyespor FK, Pazarspor, Viranşehir Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor Grup: 1926 Polatlı Belediyespor, Ağrı 1970 Spor, Bergama Sportif Faaliyetler, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor, Edirnespor, Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırıkkalegücü Futbol, Mardin 1969 Spor, Niğde Belediyesispor, Nilüfer Belediye FK, Orduspor 1967, Sebat Gençlikspor, Talasgücü Belediyespor, Turgutluspor, Zonguldak Kömürspor









