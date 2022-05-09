SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri

09.05.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman, hangi gün oynanacak sorusunun yanıtı binlerce futbol tutkunu vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Destekledikleri takımların play-off maçlarını izlemek isteyen sporseverler, TFF 2. lig ve 3. lig play-off eşleşmelerinin maç programını merak ediyor. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri.

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri

TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için geri sayım başladı. Binlerce sporsever TFF 2. lig ve 3. liginde hangi takımın bir üst lige çıkacağını merak ediyor ve bu maçları canlı canlı takip etmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri.

TFF 2. LİG VE 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

TFF 2. LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beyaz Grup (12 Mayıs Perşembe)

21.20.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu
20.00 Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor

Kırmızı Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Bayburt Özel İdarespor - 1461 Trabzon FK
16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor

Kırmızı Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel İdarespor
16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor

TFF 3. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

TFF 3. LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

  1. Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor
16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor

  1. Grup (13 Mayıs Cuma)

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK
20.00 52 Orduspor - İskenderunspor

  1. Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Ofspor - Fethiyespor
20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK

  1. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor
16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor

  1. Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)

15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor
16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor

  1. Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

20.00 Fethiyespor - Ofspor
20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman? TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan sert sözler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

Yoga kursunda hipnozlu tecavüz!

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

'Kurtlar Vadisi'nin 'Güllü'sü o ülkeye gitti! İşte yeni işi

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

''Gedson Fernandes Fenerbahçe'de!'' Ortalık bir anda karıştı...

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Ferdi Kadıoğlu'ndan olay sözler! "Tuzağa düşürüldük..."

Maçın hakemi için olay yaratan iddia!

Maçın hakemi için olay yaratan iddia!

Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı!

Ghezzal, röportaj verirken ağzından kaçırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Cem Belevi o mankenle aldatmış! Olay paylaşım

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Mini elbisesiyle karnı burnunda poz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.