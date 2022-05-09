TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları için geri sayım başladı. Binlerce sporsever TFF 2. lig ve 3. liginde hangi takımın bir üst lige çıkacağını merak ediyor ve bu maçları canlı canlı takip etmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off eşleşmeleri ve maç programları açıklandı. Peki, TFF 2. Lig ve 3. Lig play-off maçları ne zaman hangi gün oynanacak? İşte TFF 2. Lig play-off çeyrek final eşleşmeleri.

TFF 2. LİG VE 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig'de çeyrek final 1. ve 2. müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü oynanacak.

TFF 2. LİG PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beyaz Grup (12 Mayıs Perşembe)

21.20.00 Tarsus İdman Yurdu - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Isparta 32 Spor - Karacabey Belediyespor

Beyaz Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu

20.00 Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor

Kırmızı Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Bayburt Özel İdarespor - 1461 Trabzon FK

16.00 Sivas Belediyespor - Bodrumspor

Kırmızı Grup 2. maçlar (16 Mayıs Pazartesi)

15.30 1461 Trabzon FK - Bayburt Özel İdarespor

16.00 Bodrumspor - Sivas Belediyespor

TFF 3. LİG PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

TFF 3. Lig'de bugün tamamlanan karşılaşmalar sonucunda gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak.

TFF 3. Lig'de play-off yarı final 1. müsabakaları 12 ve 13 Mayıs, yarı final 2. müsabakaları 17 ve 18 Mayıs, final müsabakaları ise 23, 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

TFF 3. LİG PLAY-OFF YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Artvin Hopaspor - Belediye Kütahyaspor

16.00 Arnavutköy Belediyespor - Bursa Yıldırımspor

Grup (13 Mayıs Cuma)

16.00 68 Aksaray Belediyespor - Iğdır FK

20.00 52 Orduspor - İskenderunspor

Grup (12 Mayıs Perşembe)

16.00 Ofspor - Fethiyespor

20.00 Orduspor 1967 - İçel İdmanyurdu FK

Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

16.00 Belediye Kütahyaspor - Artvin Hopaspor

16.00 Bursa Yıldırımspor - Arnavutköy Belediyespor

Grup 2. maçlar (18 Mayıs Çarşamba)

15.30 Iğdır FK - 68 Aksaray Belediyespor

16.00 İskenderunspor - 52 Orduspor

Grup 2. maçlar (17 Mayıs Salı)

20.00 Fethiyespor - Ofspor

20.00 İçel İdmanyurdu FK - Orduspor

