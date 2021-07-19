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TFF 2. ve 3. Lig fikstürü çekiliyor

19.07.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi 28 Temmuz Çarşamba günü yapılacak

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi 28 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ankara JR Marriot Oteli'nde yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında Ancyra Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimlerine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

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