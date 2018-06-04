TFF, 2018/19 transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 9 Haziran Cumartesi günü başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.
Açıklamada ayrıca TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda uygulanacak hususlara da yer verildi.
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