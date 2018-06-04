SPOR

TFF, 2018/19 transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.06.2018 18:22 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer dönemi tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos 2018'de bitecek. Devre arası transfer dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

TFF, 2018/19 transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi 9 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre futbolda 2018-2019 sezonunda 1. transfer ve tescil dönemi, 9 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2019'da başlayıp 31 Ocak 2019'da sona erecek.

Açıklamada ayrıca TFF Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2018-2019 futbol sezonunda uygulanacak hususlara da yer verildi.

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Süper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncularSüper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncular
TFF yönetimi ibra edildi!TFF yönetimi ibra edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Transfer tff

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olduğunda yaşanmış 18 olay

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olduğunda yaşanmış 18 olay

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aykut Kocaman istifasını verdi!

Aykut Kocaman istifasını verdi!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Ozan'ı ver, Gökhan Töre'yi al"

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye: "Ozan'ı ver, Gökhan Töre'yi al"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TFF, 2018/19 transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

TFF, 2018/19 transfer dönemi tarihlerini açıkladı!

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncular

Süper Lig'de sözleşmesi sona eren oyuncular

TFF yönetimi ibra edildi!

TFF yönetimi ibra edildi!

Kazım Karabekir Stadı bakıma alındı

Kazım Karabekir Stadı bakıma alındı

Fatih Tekke'ye resmi teklif yapıldı

Fatih Tekke'ye resmi teklif yapıldı

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.