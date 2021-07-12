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TFF 3. Lig'de grup kuraları çekildi

12.07.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları belirlendi.

TFF 3. Lig'de grup kuraları çekildi

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grupları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, federasyonun Riva'daki idari merkezinde düzenlendi.

Kura çekimi TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Törene kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

2021-2022 sezonunda 55 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de müsabakalar 1 ve 3. Grup'ta 18, 2. Grup'ta ise 19 takımla oynanacak. Yeni sezon 4-5 Eylül tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak.

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, törende yaptığı konuşmada geride kalan sezonun koronavirüs salgını nedeniyle zor koşullar altında geçtiğini ifade ederek, "Bu sene şartlar daha iyiye gidiyor. Sezonu yüzde 50 seyircili başlatmayı istiyoruz. Sizlerin taraftarlarınızın desteğini de arkanıza alarak iyi bir sezon geçirmenizi ümit ediyoruz. Herkese başarılı bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kura çekimi sonucu oluşan gruplar şöyle:

1. Grup: 1954 Kelkit Belediyespor, Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor, Batman Petrolspor, Belediye Kütahyaspor, Bergama Belediespor, Bursa Yıldırımspor, Çatalcaspor, Elazığspor, Erbaaspor, Fatsa Belediyespor, Hendekspor, Kahta 02, Karaman Belediyespor, Mamak, Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor, Sancaktepe.

2. Grup: 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, 76 Iğdır Belediyespor, Alanya Kestelspor, Altındağspor, Bayrampaşa, Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği, Düzcespor, Elazığ Karakoçan, Hacettepe, Halide Edip Adıvarspor, İskenderunspor, Kızılcabölükspor, Kuşadasıspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Siirt İl Özel İDaresi, Şile Yıldızspor, Yomraspor.

3. Grup: Ağrı 1970, Belediye Derincespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Ceyhanspor, Çankaya, Edirnespor, Erokspor, Fethiyespor, Gümüşhanespor, İçel İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Karşıyaka, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Mardin Fosfatspor, Modafen, Ofspor, Orduspor 1967.

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