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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Erbaaspor: 1

ORDU HABERLERİ  | 19.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup’un 23. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Erbaaspor’u 2-1 mağlup etti.

Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Cihan Ölmez xx, Mustafa Yüksel xx, Orhan Timurtaş xx
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan Sönmez xx, Rıdvan Sağlam xx, Hacı Şükrü xx, Yeldar x (Ufuk dk. 46 xx), Mehmet Seçme xx, Fatih Arat xx, Ahmet xx, Mehmet Berber xx, Muhammet Burak xx, Mükail xx (Sergen dk. 62 xx)
Erbaaspor: Taylan x, Bilal x, Ömer x (Yusuf dk. 86 ?), İsmail xx (Yağız dk. 46 x), Ali xx, Reha x, Fırat x, Berat x (Arif dk. 67 x), Mehmet xx, Rıdvan x, Tolunay x
Goller: Hacı Şükrü Çiçek (dk. 26), Fatih Arat (dk. 90+2) (Fatsa Belediyespor), Ömer Demircan (dk. 82)(Erbaaspor)
Kırmızı Kart: Ali Akburç (Erbaaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan Sağlam, Mükail, Rıdvan Sönmez, Ufuk, Fatih Arat (Fatsa Belediyespor), Ali, Yağız, Rıdvan, Reha (Erbasspor)

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