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  4. TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 0 - Kocaelispor: 1

MUĞLA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu.
Fethiye Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmaya yoğun bir taraftar ilgisi oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor’a büyük destek verdi. Tribünlerde taraftarlar lacivert beyazlı takıma destek oldu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, yöneticiler ile Kocaelispor yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izlediler. Karşılaşmayı Kocaeli’nden gelen 400 civarında taraftar da seyretti.

Maçtan Dakikalar
8. dakikada Turgay’ın ceza sahası içinde şutu kaleciden döndü. Fethiyesporlu futbolcuların tamamladığı top auta çıktı.
11. dakikada Yakup’un ceza yayı üzerinden şutu az üstten auta çıktı.
15. dakikada Gökdeniz ceza sahası içinde topu yuvarladı. Yakup’un vuruşunda top kale diriğinin yanından dışarı gitti.
39. dakikada Burak Süleyman çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda kaleci Serken gole izin vermedi.
64. dakikada İbrahim ortaladığı topa Halil İbrahim’in vurdu kaleciden döndü. Dönen topa Enes’in vuruşunda üsten dışarı gitti.
74. dakikada Gökdeniz’in orta alandan getirdiği topu, Erdinç’e aktardı, Erdinç ceza sahasındaki boş durumdaki Burak Süleyman’a pasını verdi, bu oyuncunun yerden vuruşu ağla ile buluştu . 0-1

Stat: Fethiye Şehir
Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Agah Kaan Kuloğlu xx, Alican Uz xx
Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xx, Erdi xx, Anıl Gir xx, Halil İbrahim xx, Turgay xx, Burak Özbakır x, (Dk. 58 Anıl Arıcıoğlu xx), İbrahim Ethem xx,(Dk. 78 Erkan x), Mert Özmen xx, Enes xx (Dk. 72 Kazım xx), Mert Caymaz xx
Kocaelispor: Ercüment xx, Erdinç xx, Kemal xx, Serdar xx, Gökdeniz xx, (Dk. 77 Taha Mayhoş xx), Yakup xx, (Dk. 90+5 Cihad x),Semih xx, Burak Süleyman xx, Taha Batuhan xx, Alihan xx, ( Dk. 90+3 Muratx),Mesut xx
Sarı Kartlar: Taha, Gökdeniz, Burak Süleyman, Ercüment (Kocaelispor) Mert Caymaz, Sabri (Fethiyespor)
Gol: Burak Süleyman (Dk. 74) (Kocaelispor)

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