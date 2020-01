TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor, henüz 5’inci dakikada Mert Çapar’ın attığı muhteşem golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Muğla ekibi, 18’inci dakikada kullanılan köşe atışında Güray ile beraberliği sağladı. Golün ardından ataklarını artıran Muğla ekibi, 29’uncu dakikada defans oyuncusu Hasan Küçük’ü peşine takarak 40 metre top süren Ramazan muhteşem bir şutla kaleci Zekeriya’yı avlayarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçiren golü attı. İkinci yarıya hızlı ve hırslı başlayan Nazilli ekibi, 65’inci dakikadan sonra tekrar oyunun hakimiyetini konuk ekibe kaptırırken, 83’üncü dakikada sahneye çıkan kaptan Murat Can kullanılan köşe atışında 6 pas içinde topa muhteşem yükselerek vurdu. Murat Can’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 1-3.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Hakan Basık xxx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xxx, Hakan Erkan xxx

Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Sinan x, Mehmet Ersavaş x (Dk.34 Ufukcan x), Zafer x, Sedat xx, Aziz x (Dk.61 Can Ahmet xx), İsmail x, Sergen x, Mert xx, Hasan x, Oğuzhan x (Dk.68 Yunus x)

Muğlaspor: Gökhan xxx, Mustafa xx, Adem xx, Mehmet Akif xxx (Dk.90+2 Osman x), Ramazan xxxx (Dk.85 Rıdvan xx), Güray xxxx, Anıl xxx (Dk.77 Burak xx), Murat Can xxxx, Batuhan xxx, Muhammed xx, Sami Can xx

Sarı Kartlas: Mehmet Ersavaş, İsmail, Zafer, Sinan (Nazili Belediyespor)