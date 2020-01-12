TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 18. Haftasında oylanan Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Muğlaspor’a 3 1 mağlup oldu.

Nazilli Belediyespor taraftarlarından Nazilli Meydan grubu ise 9,5’uncu dakika konfeti şov yaparak takımına moral vermeye çaşırken, Nazilli Meydan ve Alem Gençlik gruplarından bazı taraftarlar 2-1 geriye düşülmesinin ardından Teknik Direktör Yavuz İncedal’ın gönderilmesi için yönetime sitem etti. 83’te gelen 3’üncü golün ardından desteğini çeken Nazilli taraftarı tepki gösterdi. Konuk ekip Muğla taraftarı 49 Gençlik ile Forza Muğla ise maç başında başlayan etkili tezahüratı 5’inci dakikada gelen erken golün artarak takıma moral verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor, henüz 5’inci dakikada Mert Çapar’ın attığı muhteşem golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Muğla ekibi, 18’inci dakikada kullanılan köşe atışında Güray ile beraberliği sağladı. Golün ardından ataklarını artıran Muğla ekibi, 29’uncu dakikada defans oyuncusu Hasan Küçük’ü peşine takarak 40 metre top süren Ramazan muhteşem bir şutla kaleci Zekeriya’yı avlayarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçiren golü attı. İkinci yarıya hızlı ve hırslı başlayan Nazilli ekibi, 65’inci dakikadan sonra tekrar oyunun hakimiyetini konuk ekibe kaptırırken, 83’üncü dakikada sahneye çıkan kaptan Murat Can kullanılan köşe atışında 6 pas içinde topa muhteşem yükselerek vurdu. Murat Can’ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya’nın solundan ağlarla buluştu: 1-3.