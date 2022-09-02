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TFF 3. Lig'de sezonun ilk santrası yarın

02.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 3 grupta 53 takımın mücadele edeceği ligde, sezon sonu 3'ü direkt, 3'ü play-off etabından olmak üzere 6 ekip TFF 2. Lig'e yükselecek, 9 takım ise küme düşecek

İZMİR (AA) - TFF 3. Lig'in 3 grupta 53 ekibin mücadele edeceği 2022-2023 sezonu, yarınki müsabakalarla başlayacak.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e çıkan Muş 1984 Muşspor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasyaspor FK, Bitexen Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Efeler 09 Spor FK, TFF 2. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1922 Konyaspor, Akhisarspor, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu FK, Ergene Velimeşespor ve Turgutluspor'un yanı sıra, bu kulvarda devam eden 37 takım bu sezonki TFF 3. Lig'i oluşturdu.

1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 17 takımın mücadele edeceği TFF 3. Lig'de ilk yarı 19 Aralık haftasında tamamlanacak. 2. Grup'ta her haftayı bir takım maç yapmadan geçecek.

İkinci devre heyecanının 15 Ocak 2023'te başlayacağı ligde normal sezon 29 Nisan'da sona erecek. Play-off maçlarının tarihi sonra belirlenecek.

- Toplam 6 ekip TFF 2. Lig vizesi alacak

Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt TFF 2. Lig'e çıkacak. Her gruptan birer takımın daha TFF 2. Lig'e çıkacağı ligde, lideri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off finaline yükselecek. Play-off çeyrek finalinde normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak yarı finali geçenler finalde grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak ve final maçları sonunda her gruptan birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak.

Gruplarında son 3 sırada yer alacak toplam 9 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek. 2022-2023 sezonu bitiminde Bölgesel Amatör Lig'den 9 takım da TFF 3. Lig'e yükselecek.

- İlk haftanın programı

TFF 3. Lig'de yarın başlayacak ilk haftanın programı şöyle:

- 1. Grup

Yarın:

17.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Kalecik FK (Şile)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Amasyaspor (Mersin)

4 Eylül Pazar:

16.00 Entegre Solar Elazığspor-1954 Kelkit Belediyespor (Elazığ Doğukent)

16.30 Nevşehir Belediyespor-Karşıyaka (3 Nolu Çim Saha)

16.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

17.00 Belediye Derincespor-Eskişehirspor (Belediye Derincespor)

17.00 Belediye Kütahyaspor-Yomraspor (Dumlupınar)

17.00 Edirnespor-Çatalcaspor (Edirne 25 Kasım)

20.00 52 Orduspor-Ağrı 1970 (Yeni Ordu)

- 2. Grup

Yarın:

17.00 Ergene Velimeşespor-Eynesil Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Bulvarspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

4 Eylül Pazar:

16.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Elazığ Karakoçan (Gümüşhane Yenişehir)

16.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Orduspor 1967 (Of İlçe)

16.30 Karaman FK-Turgutluspor (Kemal Kaynaş)

16.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Alanya Kestelspor (Başpınar)

17.00 Kuşadasıspor-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Kuşadası Özel Türk)

17.00 Bayrampaşa-Darıca Gençlerbirliği (Bayrampaşa Çetin Emeç)

- 3. Grup

Yarın:

16.00 Artvin Hopaspor-Efeler 09 Spor FK (Hopa İlçe)

16.00 Fatsa Belediyespor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Fatsa İlçe)

16.00 Muş 1984 Muşspor-Bergama Belediyespor (Muş Şehir)

16.30 Kepez Belediyespor-Erbaaspor (Kepez Hasan Doğan)

17.00 Akhisarspor-Arguvan Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

4 Eylül Pazar:

16.00 Niğde Anadolu FK-Beyoğlu Yeni Çarşı (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

16.30 Güneş Holding Çankaya FK-Siirt İl Özel İdaresi (Osmanlı)

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Osmaniyespor FK (Dağılgan)

17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Bursa Yıldırımspor (Tepecik Şenol Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
Play-Off 3 lig düşme

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