YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı

TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı

13.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, Avrupa'da gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarından çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, iki takımın da iki maç kala gruplarından çıkmayı garantilediği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Temsilcilerimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandıAnkara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı
Medipol Başakşehir-RFSMedipol Başakşehir-RFS
AEK Larnaka-FenerbahçeAEK Larnaka-Fenerbahçe
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi fenerbahçe futbol medipol başakşehir türkiye futbol federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:40
İkindi
15:47
Akşam
18:19
Yatsı
19:37
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Hamile olduğunu öğrendi 48 saat sonra doğum yaptı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.