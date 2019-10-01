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Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2019 17:02 | Son Güncelleme

Türkye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedenyle mücadelenin tekrarına yönelik yaptığı başvuru hakkındaki kararını verdi. TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında "kural hatası" yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

Ve TFF kural hatası kararını verdi! Resmi açıklama...

TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva'da gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Kurul, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin başvurusu ile Ankaragücü'nün Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı kural hatası başvurularını karara bağladı.

Toplantının ardından iki kulübün de başvurularının reddedildiği duyuruldu.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tff Aytemiz Alanyaspor kural hatası

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
tfffb diyenler utansın kural hatası olduğu halde tekrar edilmedi tff istifa tff ve 17 takım bir biz tek vura vura vura kıra kıra şampiyon Fenerbahçe yazdıracağız inşallah
@oyn1iprbm9 yuru be donkişot kim tutar seni
güne zamana koşula göre karar.. Aynı siyaset gibi kanunun yazılı hükmün hiçbir karşılığı yok. Fener kötü olsa tekrar edilirdi. Şuan iyi olduğundan edilmiyor. Ülkede adalet sistemi her alanda çökmüş durumda
neye dayanarak yapilmamis
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