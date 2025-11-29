SPOR

TFF, bahis soruşturmasında ceza alan 35 futbolcunun itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3 ila 12 ay arasında ceza alan 35 futbolcunun itirazlarını reddetti.

TFF, bahis soruşturmasında ceza alan 35 futbolcunun itirazını reddetti
Emre Şen

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından bahis eyleminde bulundukları tespit edilen ve hak mahrumiyeti alan futbolcuların itiraz dilekçeleri Tahkim Kurulu tarafından incelendi. TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 35 futbolcunun itirazlarının reddedildiğini ifade edildi.

Bahis eylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 57 ve 57/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilen futbolcuların hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddiyle kararın onanmasına, oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

Hak mahrumiyeti cezası onanan futbolcuların aldıkları cezalar şöyle:

12 ay hak mahrumiyeti

Abdulsamet Burak, Ali Şaşal Vural, Alassane Ndao, Oktay Aydın, Orkun Özdemir

9 ay hak mahrumiyeti

Eren Karadağ, Kadir Kaan Yurdakul, Metehan Baltacı, Yusuf Özdemir

6 ay hak mahrumiyeti

Ahmet Abdullah Çakmak, Atakan Cangöz, Bartu Göçmen, Berkan Mahmut Keskin, Ensar Bilir, Fırat İnal, Muhammed Ali Özbaskıcı, Uğur Adem Gezer

3 ay hak mahrumiyeti

Abdurrahman Bayram, Abdurrahman Üresin, Arda Hilmi Şengül, Bedirhan Özyurt, Berkan Aslan, Berşan Yavuzay, Boran Başkan, Engin Kadir Gıcır, Faruk Can Genç, Furkan Orak, Hasan Hüseyin Akınay, İlkan Sever, İsmail Kalburcu, İzzet Çelik, Muhammed Arda Kahveci, Selim Dilli, Yunus Emre Gedik, Yusuf Saitoğlu

