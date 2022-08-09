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TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

09.08.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın Bursa'da 86 yaşında vefat eden annesi Fatma Burkay'ın cenazesi toprağa verildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) başkanlığı da yapan İbrahim Burkay'ın annesi için Osmangazi ilçesinde bulunan Şehadet Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fatma Burkay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Burkay'ın yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile kurum müdürleri ve iş dünyasından isimler katıldı.

TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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