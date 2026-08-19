TFF Başkan Vekili Kavak, TFF Başkanı’nın eşinin doktoru olduğu iddiasının asılsız olduğunu açıkladı

Peritanoloji alanındaki uzmanlığı ile dünya çapında tanınan; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilliği’nin yanı sıra FIFA Sağlık Komitesi Üyesi ilk Türk kadını olan Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak; ‘Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun eşinin doktoru olması dolayısıyla yönetime girdiği’ iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu’nu Trabzonspor dönemindeki ortak projelerden tanıdığını ve göreve getirilmesinin bu dönemde yaptığı çalışmalara dayandığını kaydeden Kavak, “TFF yönetimi teklif edildiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Benim için büyük bir şeref ve onurdur. Hasta bilgileri mahremdir, açıklamak etik değildir. Fakat net bir şekilde ifade ederim ki, TFF Başkanı’nın eşi hiçbir zaman hastam olmadı. Göreve getirilmem, doğrudan liyakat ve akademik geçmişimle ilgilidir. FIFA Sağlık Kurulu’na özgeçmişim ve bilimsel çalışmalarımla seçilen ilk Türk doktorum. Buyursunlar CV’me baksınlar” değerlendirmesini yaptı.

KAVAK: "BİR KADIN, ERKEK EGEMEN BİR YERDE GÖREVE GELİYORSA BUNUN NEDENİ TORPİL MİDİR?"

İyi bir hekim ya da akademisyen olarak kalmak yerine daha fazla insana dokunmak için bu alana yöneldiğini kaydeden Kavak, “Bir kadın, erkek egemen bir yerde göreve geliyorsa bunun nedeni torpil midir?” ifadesini kullandı. Futbolun bilimle iç içe olduğuna ve yönetimde futbolun mutfağından gelen insanların yanı sıra iş insanları, finansçılar ve bilim insanlarının da olmasının doğal olduğuna işaret eden Kavak, “TFF’nin 8 milyar liralık bütçesinin altyapı, yatırımlar ve hatta kadın futboluna nasıl yönlendirileceği finansal okuryazarlık ister. Modern futbol bugün geldiği noktaya bilim sayesinde ulaşmıştır. Yapay zekâ, fonksiyonel tıp, beslenme, psikoloji ve veri analizi; modern futbolun görünmeyen gücüdür” dedi.

“FUTBOL SADECE ERKEK SPORU DEĞİLDİR, PERFORMANSTA BİLİM DEVREYE GİRER"

Türk futbolunun geleceğinin sisteme ve altyapıya bağlı olduğunu kaydeden Kavak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Futbol sadece erkek sporu değildir, kadın futbolu da var. Kadın futbolundan da en iyi bir kadın doğum uzmanı anlar. Zira kadın futbolunda performansla ilgili çalışmalar uzun yıllar erkek verileri üzerinden yapılmıştır. Kadınların hormonal değişimleri, adet dönemleri, gebelik, doğumdan sonra spora dönüş süreleri ve kas gücü gibi başlıklar yeterince araştırılmamıştır. Bilim ve futbol birbirinden ayrı iki dünya değildir, modern futbolun bilimle beslenir.”

PROF. DR. KAVAK DÜNYA PERİNATOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NA VE ULUSLARARASI PERİNATOLOJİ AKADEMİSİ'NE DE SEÇİLEN İLK TÜRK DOKTOR

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Perinatoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini 2001-2011 yılları arasında sürdüren, 2017 yılında ise İstanbul Kent Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü’nü üstlenen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 2014 yılından bu yana ise Academic Hospital’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütüyor. Böylece bilim insanı ve akademisyen kimliğine sağlık alanında yöneticiliği de ekleyen Kavak’ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış toplam 153 adet makalesi ve bilimsel toplantılarda sunulan 120 adet bildirisi bulunuyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde perinatoloji ile ilgili uluslararası toplantılarda yüzlerce konuşma yapan, ulusal ve uluslararası pek çok bilimsel derginin yayın kurulunda görev alan Kavak’ın Türkiye’deki ilkleri ise, FIFA Sağlık Komitesi’ne seçilmesiyle sınırlı değil.

2004 yılında Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulan Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’ne, 2009 yılında da Akademi’nin Mütevelli Heyeti’ne üye seçilen ilk Türk doktor olan Kavak, aynı zamanda perinatoloji konusundaki çalışmalarından dolayı 2005 yılında Dünya Perinatoloji Derneği Yönetim Kurulu’na seçilen ve sekreterliğine atanan da ilk ve tek Türk doktor. 2006 yılında Fetus as a Patient Society Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürüten Kavak, yine kadın doğum alanında en saygın kuruluşlardan Dünya Perinatoloji Akademisi’ne 2007 yılında üye seçilen ilk Türk doktor olmasıyla da öne çıkıyor.